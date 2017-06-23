КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. В Европе бьют тревогу — в западных СМИ появилась информация о росте заболеваемости гепатитом А на Старом континенте.

На середину июня 2017 года было подтверждено 1188 случаев заболевания гепатитом A в 15 странах Европы: Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Словении, Испании, Швеции и Великобритании. Отмечается, что в Нидерландах, Португалии, Великобритании и Испании большинство заболевших выявлено среди мужчин, которые практикуют секс с представителями своего пола.

Гепатит С в Молдове: последний и решительный бой смертельной болезни >>>

"Сам факт распространения гепатита А в Европе благодаря гомосексуалистам — озадачивает", — сообщила корреспонденту Sputnik заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.

По словам доктора, гепатит А — кишечное заболевание, и, если допустить, что этот вирус передается через орально-ректальный половой контакт, то в этом случае в организм реципиента могут попадать частицы фекалий.

"Что касается Молдовы, то рост числа заболеваний гепатитом А жителям нашей страны не грозит. А к лечению новых случаев наши специалисты всегда готовы. И вообще обычно этой болезнью страдают дети", — сказала Кирьякова.

Российские эпидемиологи: существует связь между Эболой и гепатитом Б >>>

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>