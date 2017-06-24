Погода в Молдове в субботу, 24 июня: прогноз синоптиков

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. В последние годы природа приучает нас привыкать к неожиданным сюрпризам погоды и внимательно следить за её прихотями, хотя бы в целях собственной безопасности. После снегопада в апреле, о своем буйном нраве вновь напомнили силы небесные накануне, 23 июня, когда ураган стремительно пронесся по стране, заглянув на несколько минут в Кишинев, вызвав в столице небольшой переполох.

На этот раз обошлось без крупных неприятностей – несколько поваленных деревьев, порванных проводов электропередач, которые на некоторое время парализовали движение троллейбусов – вот и все. Однако, надо быть начеку и не расслабляться. Важно следить за прогнозами метеорологов, чтобы правильно планировать свое передвижение по улицам.

Официальный сайт Государственной гидрометеорологической службы РМ, как и крупнейшие погодные ресурсы сообщают, что в субботу, 24 июня в Молдове температура воздуха немного снизится, а аномальных явлений не предвидится. Так в Кишиневе температура воздуха к 15:00 достигнет своего максимального значения +27 градусов по Цельсию, а к 21.00 снизится для комфортных 22 градусов. По данным Sinoptik, почти весь день погода будет пасмурной.

В Бельцах максимальная температура воздуха днем достигнет +26 градусов. К обеду возможен небольшой дождь, под конец дня небо очистится от облаков. На юге, в Кагуле большую часть дня будет облачно, жарко, до +31 градуса.

В Бендерах и Тирасполе утром ожидается ок. +19 градусов, возможен небольшой дождь, и к обеду температура воздуха достигнет своего пика +28.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>