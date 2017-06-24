Кирилл Лучинский остается под домашним арестом еще на 30 дней

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. На своем заседании 24 июня столичный суд сектора Буюканы продлил еще на 30 дней ордер на домашний на арест бывшего депутата от Либерально-Демократической партии Кирилла Лучинского.

По сведениям прокуратуры, Кирилл Лучинский, будучи управляющим и бенефициаром компаний Toast Delux SRL и IPA International Project Agency, отмывал деньги через оффшоры. Следствие считает, что в 2012-2014 гг. несколько офшорных фирм по фиктивным контрактам перечислили компании-нерезиденту IPA International Project Agency 440 тыс. долларов на счета, открытые в Лихтенштейне. Обвинение утверждает, что эти деньги — непогашенные кредиты, взятые в ряде молдавских банков.

Лучинского также подозревают в том, что он не указал в декларации о доходах владение компанией, которая фигурирует в деле о банковской афере.

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