Молдавским абитуриентам предлагаются лучшие вузы России

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Сегодня многие выпускники молдавских лицеев планируют своё будущее, решая непростую задачу: какой выбрать ВУЗ для дальнейшего обучения.

В сотрудничестве с агентством Sputnik выпущен интерактивный навигатор "Лучшие университеты России: выбери свой", ориентированный на иностранных абитуриентов. Он позволит гражданам из стран дальнего и ближнего зарубежья узнать о возможностях и преимуществах российских образовательных организаций для получения высшего профессионального образования.

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