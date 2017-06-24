Зачем Молдову втягивают в НАТО

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. На состоявшемся в минувший четверг видеомосте Кишинев — Минск — Бишкек участники мероприятия обсуждали в том числе и проблему усиления эскалации сил НАТО в восточной Европе, рискам развязывания новой мировой войны и в этом контексте ситуации, в частности в Молдове, являющейся территорией особых интересов крупнейших мировых держав.

По мнению политолога, историка Бориса Шаповалова для Молдовы отношения с НАТО — это больная тема, так как, несмотря на её нейтральный статус, РМ пытаются втянуть в сферу влияния блока. "Согласно последнему опросу общественного мнения, около 65 процентов населения Молдовы, считают НАТО агрессором", — отметил Шаповалов.

Говоря о целях миссии представителей блока в Молдове, эксперт отметил: "что такое офис НАТО? Нам тут рассказывают сказки – приедет пара гражданских дипломатов, просто они будут лучше знать, что происходит у нас в республике и т. д. Да ничего подобного, это официальная разведывательная структура, которая будет открыто работать на территории нашей страны… Все эти шаги НАТО нацелены против России".

© REUTERS/ INTS KALNINS Додон о НАТО: Молдова может стать пушечным мясом

По мнению Шаповалова, целью продвижения НАТО на восток, является целенаправленный подрыв экономики РФ: "её втягивают в конфликтные зоны, вынуждают заниматься какими-нибудь другими вопросами, но только не благосостоянием собственного народа".

По его словам, идет прямая полномасштабная, мировая гибридная война, задачей которой является отрыв братских народов, которые были в составе Российской империи и СССР, вывода их из-под влияния России. "Нам навязывают искусственное геополитическое противостояние ЕС – Евразэс", — отметил историк.

Подводя итог своему выступлению, Шаповалов отметил, что ситуация, которая сегодня складывается в Европе, очень напоминает накаленную обстановку 1939 — 1940-х годов перед началом Великой Отечественной войны.

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