Зачем Молдову втягивают в НАТО

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. На состоявшемся в минувший четверг видеомосте Кишинев — Минск — Бишкек участники мероприятия обсуждали в том числе и проблему усиления эскалации сил НАТО в восточной Европе, рискам развязывания новой мировой войны и в этом контексте ситуации, в частности в Молдове, являющейся территорией особых интересов крупнейших мировых держав.
По мнению политолога, историка Бориса Шаповалова для Молдовы отношения с НАТО — это больная тема, так как, несмотря на её нейтральный статус, РМ пытаются втянуть в сферу влияния блока. "Согласно последнему опросу общественного мнения, около 65 процентов населения Молдовы, считают НАТО агрессором", — отметил Шаповалов.
Говоря о целях миссии представителей блока в Молдове, эксперт отметил: "что такое офис НАТО? Нам тут рассказывают сказки – приедет пара гражданских дипломатов, просто они будут лучше знать, что происходит у нас в республике и т. д. Да ничего подобного, это официальная разведывательная структура, которая будет открыто работать на территории нашей страны… Все эти шаги НАТО нацелены против России".
По мнению Шаповалова, целью продвижения НАТО на восток, является целенаправленный подрыв экономики РФ: "её втягивают в конфликтные зоны, вынуждают заниматься какими-нибудь другими вопросами, но только не благосостоянием собственного народа".
По его словам, идет прямая полномасштабная, мировая гибридная война, задачей которой является отрыв братских народов, которые были в составе Российской империи и СССР, вывода их из-под влияния России. "Нам навязывают искусственное геополитическое противостояние ЕС – Евразэс", — отметил историк.
Подводя итог своему выступлению, Шаповалов отметил, что ситуация, которая сегодня складывается в Европе, очень напоминает накаленную обстановку 1939 — 1940-х годов перед началом Великой Отечественной войны.
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