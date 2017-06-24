Мифы и правда о подсолнечном масле

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. Об особенностях, пользе и вреде подсолнечного масла Sputnik Молдова рассказала эксперт инженер-технолог Александра Долгова.

— Подсолнечное масло — один из самых востребованных продуктов, используемых в приготовлении пищи, особенно летом. Как разобраться в качестве этого продукта?

— Для того чтобы понять, какое подсолнечное масло использовать в питании, необходимо знать каков состав ядра подсолнечника, из которого получают масло.

Попробую пояснить. Ядро семени подсолнечника богато маслом, белками (больше чем в соевых бобах), сахарами, фитином (природное соединение, кальциево-магниевая соль инозитфосфорной кислоты), дубильными веществами, есть хлорогеновая, лимонная, винная, а также ненасыщенные жирные кислоты, каротин. Главный компонент масла – глицериды ненасыщенных жирных кислот (линолевой и олеиновой), фосфатиды, витамины F, D, E, каротин.

Подсолнечное масло бывает рафинированным (очищенным) и нерафинированным. Рафинированное масло прозрачное и лишено специфического запаха.

— Для каких продуктов и в каком виде мы должны использовать подсолнечное масло?

— В питании подсолнечное масло используется очень широко. Для обжаривания более пригодно рафинированное масло, так как частицы слизистых и белковых веществ, оставшиеся в нерафинированном масле, при подогревании жира до высокой температуры быстро разлагаются и могут придать обжариваемому продукту приятный вкус горечи и специфический неприятный ("чадный") запах.

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На рафинированном подсолнечном масле рекомендуется обжаривать рыбу, овощи, некоторые изделия из теста. Оно наиболее пригодно для приготовления майонеза, горчицы.

— Какая польза и вред подсолнечного масла?

— Нужно знать, что для обжаривания продуктов повторное использование масла, недопустимо, так как в этом случае оно превращается в канцероген и вредит здоровью.

На подсолнечном масле приготовляют заправки для салатов, винегретов, сельдей. Его используют в холодных закусках – особенно в овощных.

Ещё можно отметить полезность(ценность) подсолнечного масла с точки зрения медицины. Его используют для профилактики лечения атеросклероза, как слабительно средство. Кроме того, его применяют в виде аппликаций для лечения ран и ожогов, для масляно-горчичных обёртываний при острых бронхитах и пневмонии.

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Очищенное (рафинированное масло) как желчегонное средство включают в диетическое питание, при хронических заболеваний печени и желчных путей (холециститы, холонгиты и желчекаменная болезнь).

Мед. Промышленность выпускает противоатеросклеротический препарат Линетол, в состав которого входит подсолнечное масло. Таким образом, полезность подсолнечного масла для человека очевидна.

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