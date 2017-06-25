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Раду Бушилэ
© Sputnik/ Rodion Proca

Сколько лет тюрьмы могут дать генпримару Кишинева Дорину Киртоакэ

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Юрист Раду Бушилэ в эфире студии Sputnik Молдова проанализировал громкое коррупционное дело об организации платных парковок в Кишиневе и озвучил срок, который может грозить столичному градоначальнику в случае доказательства его вины прокурорами.

В минувший четверг, 22 июня, суд столичного сектора Буюканы по итогам заседания продлил срок домашнего ареста примара Кишинева Дорина Киртоакэ на 25 суток.

Киртоакэ задержали 25 мая. Он подозревается в извлечении выгоды из влияния и проходит по делу о платных парковках.

Следствием установлено, что в результате предварительной договоренности, достигнутой между предпринимателем и руководителем столичного управления транспорта, которому отводилась роль посредника между мэром и бизнесменом, одному из ответственных лиц в мэрии было предложено зарегистрировать в офшорной компании Кипра собственное предприятие, ставшее впоследствии партнером компании-подрядчика по строительству парковок в столице "EME PARKLEITSYSTEM GmbH" с долевым участием, равным 26% от суммы сделки.

Согласно показаниям, полученным в ходе следствия, данная сумма стала бы вознаграждением за подписание контракта между компанией EME PARKLEITSYSTEM GmbH и мэрией Кишинева и должна была быть разделена поровну между Киртоакэ и Гамрецким, то есть по 13% каждому.

Таким образом, по данным прокуроров, действия Киртоакэ попадают под категорию определения "использование служебного положения в личных целях".

Докажут ли прокуроры причастность Дорина Киртоакэ к громкому коррупционному дела по организации платных парковок в Кишиневе, и сколько лет заключения в таком случае может получить генпримар Кишинева? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал юрист, эксперт по вопросам муниципального хозяйства столицы Раду Бушилэ. 

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Теги:
Киртоакэ, платная парковка, Дорин Киртоакэ, примэрия, тюремное заключение, Кишинев, коррупция, обыски, арест, задержание, примэрия Кишинева, Игорь Гамрецкий, Раду Бушилэ, Нистор Грозаву, Дорин Киртоакэ, Молдова, Кишинев




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