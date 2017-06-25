В Кишиневе перекроют несколько улиц: как будет ходить транспорт

КИШИНЕВ, 25 июн —Sputnik. Сразу две столичные улицы в секторе Буюканы будут перекрыты на целый день в воскресенье, 25 июня. В связи с этим движение троллейбусов и маршрутных такси, традиционно курсирующих по этим магистралям, будет реорганизовано.

Так, троллейбус номер 3 будет следовать от улицы Крянгэ до бульвара Штефана чел Маре, затем по улице Бэнулеску-Бодони и Матеевича по утвержденному маршруту. На обратном пути "тройка" проследует по улицам Букурешть, Щусева, Коанда и Крянгэ, затем — по традиционному маршруту.

Маршрут троллейбуса номер 4 будет в воскресенье будет сокращен до Государственного медицинского университета, после чего "четверка" поедет по улицам Букурешть и Щусева к бульвару Штефана чел Маре, после чего проследует по установленному маршруту.

Изменение движения затронет и целый ряд кишиневских маршрутных такси. Речь идет о маршрутках за номерами 185, 124 и 129, которые будут курсировать по улицам В. Лупу, Няга и Крянгэ, после чего поедут по утвержденному пути.

Маршрут микроавтобуса номер 138 и вовсе будет сокращен до улицы Кока. По периметру улиц, на которых будут проводиться соревнования, установят временные дорожные знаки, на которые водителям следует обратить особое внимание.