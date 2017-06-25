Африканская жара наступает на Молдову: что прогнозируют метеорологи

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. Тем, кто сетовал на холодную весну, теперь, похоже, придется жаловаться на жаркое и душное лето. В течение всей следующей рабочей ждать прохлады жителям республики не придется. В дневные часы столбик термометра будет неуклонно ползти вверх, достигая 34-37 градусов по Цельсию.

По данным, предоставленным Государственной гидрометеорологической службой, уже в понедельник, 26 июня, температура воздуха в дневные часы возрастет до плюс 34-36 градусов. Во второй рабочий день следующей недели в обеденные часы термометры будут уверенно стоять на отметке в плюс 34-35 градусов, к вечеру возможны кратковременные дожди и грозы, которые, однако, не охладят пыл знойного молдавского июня.

В среду, 27 июня, температурные показатели повторят метеорологическую картину вторника, а в четверг, 28 июня будет и того жарче. Жара всколыхнет столбики термометров по республике вплоть до плюс 36 градусов. Не менее знойно будет и в темное время суток. Так, в ночь с четверга на пятницу температурные максимумы достигнут 22-23 градусов.

Самыми знойными днями следующей недели окажутся пятница и суббота, когда температуры воздуха в дневные часы возрастет до плюс 37 градусов. Поспать в прохладе в уикенд гражданам страны не придется. В ночь с четверга на пятницу метеорологи прогнозируют температурные максимумы по стране вплоть до 23 градусов.

Напомним, что согласно рекомендациям медиков, в самые знойные часы следует, по возможности, находиться в помещении и не проводить значительное время на открытом солнце. Также немаловажно употреблять, как минимум, 2 литра чистой питьевой воды в день, в дневные часы носить головные уборы и одежду из легкой натуральной ткани.