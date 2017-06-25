Эксперт: Кишинев может вспыхнуть как спичка

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. На фоне наступающей на Молдову жары особо остро встает вопрос: не рискует ли город пострадать от очередного бедствия, так или иначе перекликающегося с апрельским снежным бураном, полностью парализовавшим столицу.

Казалось бы, какая связь между апрельским снегом и июньской жарой. Оказывается — прямая. Дело в том, что десятки тонн веток и хвороста, массово складированных на территории бывшего республиканского стадиона и во дворах жилых многоэтажек города, могут нести прямую угрозу здоровью и даже жизни десятков кишиневцев.

Представители городских властей, в частности претур районов Кишинева, говорят о том, что для уборки складированного в массовом порядке хвороста На фоне почти ежедневных тридцатиградусных температур есть риск того, что Кишинев в один день может вспыхнуть, как спичка. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал председатель кишиневской территориальной организации Экологического движения Молдовы Владимир Гараба.

"Эти тонны веток напрямую связаны с риском большой опасности массовых пожаров в Кишиневе. Причем этот хворост может возгореться и от факторов, не зависящих от жизнедеятельности человека. Но, если во дворах жилых домов складирована незначительная масса этих веток и, в случае пожара, они прогорят и потухнут, то на бывшем республиканском стадионе, где лежат тонны такого хвороста, может произойти выделение в атмосферу огромного количества токсичных веществ, формальдегида, которые могут накрыть значительную часть города", — заявил эксперт.

По словам собеседника, на фоне повышенных температур особую опасность в распространении пожаров по городу может представлять и подсыхающая от солнца трава, которая может стать своеобразным передатчиком огня между такими кучами веток. В таком случае, не исключено, что огонь по городу может распространяться весьма стремительными темпами, а Кишинев, на фоне тотальной бесхозяйственности, царящей в городе, может вспыхнуть, как спичка.