Бизнес “с душком”: как просроченные продукты попадают на прилавки супермаркетов

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik, Андрей Петрик. Случаи с продажей просроченного провианта на минувшей неделе стали особо запоминающимися и вошли в поле зрения не только Агентства по безопасности пищевых продуктов, но и премьер-министра Молдовы Павла Филипа, распорядившегося тщательно проверить, чем и как кормят жителей страны сотрудники торговли.

Между тем, корреспондент Sputnik Молдова решил выяснить: действительно ли работники супермаркетов стараются продать доверчивым покупателям продукты "с душком", и есть ли у них на вооружении хитрые способы, как это сделать? Ответ на этот вопрос дал мерчендайзер одного из крупных супермаркетов столицы, имя которого мы не называем по резонным причинам его возможного увольнения.

Поставщики "вешают лапшу"





По утверждениям источника, в случае с просроченными бакалейными изделиями, среди которых фасованные макароны, лапша и крупы, как правило, виноваты поставщики, которые поставляют в супермаркеты продукцию с заведомо истекшим сроком годности.

"В Молдове много компаний, не производящих, а лишь фасующих макароны, крупы и так далее. Соответственно, получая в виде импорта из-за рубежа в больших объемах такую продукцию, они не успевают ее фасовать, а убытки нести тоже не готовы. Таким образом, часть подобной продукции фасуется уже просроченной и продается в магазинах под видом свежей", — рассказал сотрудник супермаркета.

По его словам, как правило, даже если клиента и купит такие макароны или крупу, придя домой и сварив этот продукт, назад в магазин не придет и скандалить не будет, требуя вернуть деньги, подумав о низком качестве продукции, а не о ее истекшем сроке годности.

"Согласитесь, из свежих круп и макарон при правильной готовке получается рассыпчатый гарнир. Из целой линейки бакалейных изделий, которые свободно продаются в магазине выходит слипшаяся неоднородная масса с характерным горьковатым запахом. Мало кто захочет нести кастрюлю с этим варевом обратно в супермаркет", — едко подметил собеседник.

Консервы — бомба замедленного действия





Самая распространенная подделка сроков годности, по словам сотрудника супермаркета, происходит с консервами, как с овощными и фруктовыми, так и с мясными и рыбными.

"У нескольких компаний в Молдове есть специальное оборудование, стирающее предыдущую дату срока годности продукции и набивающее новую. Таким образом, покупатели вынуждены употреблять в пищу продукты с токсинами, рискуя собственным здоровьем. Среди наиболее подделываемых по сроку годности консервов — маслины, соленые огурцы, ананасы, томаты, паштеты, тушенка и шпроты", — сообщил сотрудник супермаркета.

По словам мерчендайзера, гражданам страны следует быть наиболее внимательными при выборе и покупке этих товарных категорий, поскольку здесь риск отравления — наиболее велик.

Перебить дату изготовления — проще простого





По словам сотрудника супермаркета, его коллеги сами нередко грешат переписыванием срока годности на некоторых продуктах. Конечно, здесь речь не идет о скоропортящемся провианте, однако по целому ряду товарных категорий, среди которых конфеты, шоколад, печенье и фасованная выпечка перебить дату изготовления — пара пустяков.

"Сотрудники торгового зала действуют весьма просто в таких случаях. Для стирания с упаковки таких продуктов предыдущей даты используется обычный уайт-спирит, не оставляющий характерных белых следов, как спирт или ацетон. Затем дата перебивается, и такие "сладости" можно легко реализовать под видом свежих, только что поступивших в продажу", — отметил собеседник.

Мясо "с душком" и колбаса "с соплями"





На вопрос о том, что делают в магазине с колбасой, которую не успели реализовать и она, что называется, потекла, сотрудник супермаркета ответил также весьма просто. По его информации, ветчина и вареные колбасы тщательно промываются от скопившейся на их поверхности характерной слизи, после чего нарезаются в салаты, которые продаются в кулинарном отделе.

С мясом процедура примерно такая же, за исключением того, что его промывают в разведенном уксусе, после чего наименее "пострадавшие" куски реализовываются под видом замаринованного шашлыка, а потерявший товарный вид "товар" идет на приготовление котлет и прочих изделий, которые продаются в кулинарии ничего не подозревающим покупателям.

"Тревогу" бьют задолго до проверки





Мерчендайзер отмечает, что бывали случаи, когда клиенты жаловались на качество купленных в данном супермаркете товаров, в том числе и в Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов, после чего с проверкой приезжала инспекция.

Однако, по словам собеседника, и в этой ситуации в магазине все работает, как часы. Заблаговременно, узнав о том, что нагрянет проверка, специалисты прячут просроченные товары, которые планировали сбыть доверчивым покупателям.

"Вы наверняка не поверите, но в маркете есть специальное подвальное помещение, о котором знают только те, кому это положено. Люк в подвал, где прячут просроченный провиант, тщательно замаскирован лежащим поверх линолеумом так, что никто и догадаться не может. Таким образом, сотрудники проверяющих органов приезжают, просроченных продуктов не находят и ретируются с тем, с чем пришли", — заявил источник.