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Политолог: слово "евроингтеграция" стало в Молдове ругательным

© Sputnik/ European Parliament
Новости
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Почему, несмотря на триумфальные отчеты властей республики о триумфе дела евроинтеграции, граждане страны все более скептически относятся к идее сближения с Западом и смотрят в сторону России? Ответ на этот вопрос дала политолог Анжела Колацки.

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. В умах и сердцах большей части граждан страны наступила апатия и разочарование. Но по большей части не собственной личной жизнью, сколько условиями бытия, которые создались в последние годы в Молдове. Вроде все как всегда, а перспективы не видно. И это утверждаем не мы, об этом говорят результаты целого ряда социологических опросов, проведенных за последний год в республике.

Так, в большинстве исследований социологов, число тех жителей Молдовы, которые выступают за сближение с Евразийским Экономическим Союзом и выстраивание стратегического партнерства с Россией, постоянно превалирует над теми, кто разделяет внешнеполитический вектор евроинетграции, хотя еще каких-то 10 лет назад картина настроений граждан по поводу внешнего курса республики была диаметрально противоположной.

Подобно тому, как в конце эпохи "застоя" мало кто верил в победу коммунизма, но формально разделял политику партии, сейчас и в Молдове мало кто верит, что республика станет полноправным членом ЕС, но наблюдают за тем, куда все же выведет внешнеполитическая кривая декларируемой евроинтеграции.

Мы же решили поинтересоваться у политолога: что стало причиной такого массового разочарования граждан страны в евроинетграции? Ответ на этот вопрос корреспонденту Sputnik Молдова дала политолог Анжела Колацки.

"У основной массы людей в Молдове — богатый жизненный опыт за плечами. Гражданин страны делает выводы о внешнеполитическом курсе, исходя из простых показателей: улучшилась у него жизнь, или особых изменений не видно. Можно констатировать, что у основной массы людей жизнь никак не улучшилась. В сухом остатке можно наблюдать эффект, который происходил в начале двухтысячных годов, а именно: тогда ругательным словом было "демократия", сегодня этим словом стала "евроинтеграция", — заявила собеседница.

Такой феномен, по словам политолога, объясняется просто: за красивыми лозунгами об истории успеха и витрине "Восточного партнерства", коей не так давно называли Молдову, люди не увидели конкретных результатов. Таким образом, утверждает Колацки, люди ставят прямой знак равенства между эффективностью действий власти и внешнеполитическим курсом страны.

"Люди не один год подряд слышали от власть предержащих, что при евроинтеграции "жить станет лучше, жить станет веселей". Результатов этих пламенных лозунгов они так и не увидели. Психологически и, исходя из опыта своей жизни, не особо разбираясь в тонкостях внешней политики, большинство простых граждан страны экстраполировали свое отношение к власти на курс евроинетграции.  Таким образом, к самому процессу евроинтеграции мы еще даже не приблизились, но люди заклеймили ее позором", — отметила Колацки.

По словам политолога, не стоит расслабляться и тем политическим силам, которые ратуют за сближение с Евразийским Экономическим Союзом и пользуются поддержкой большинства избирателей. Политолог настаивает: если жители страны поймут, что за заявлениями этих политиков не будет действий и эффективности, не исключено, что граждане могут также массово отвернуться и от них.     

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Слова "евроинтеграция" и "реформы" стали в Молдове ругательными
Теги:
Россия-Молдова, ассоциация с Евросоюзом, ЕАЭС, реформы, разочарование, ЕС, евроинтеграция, европарламент, Еврокомиссия, Анжела Колацки, Евросоюз, Молдова, Брюссель, Кишинев
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