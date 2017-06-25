"Гроб на колесах": кому выгодно калечить людей в кишиневских маршрутках

КИШИНЕВ, 25 июня — Sputnik. У многих горожан до сих пор всплывают в памяти трагические инциденты, унесшие не одну человеческую жизнь на улицах Кишинева в прошлом году и приведшие к многочисленным травмам пассажиров маршруток в нынешнем, 2017-ом. Тем не менее, порядка в стане частных перевозчиков не наблюдается. Нередко водители продолжают участвовать в гонках на выживание, частенько за рулем разговаривая по телефону, переписываясь в соцсетях, куря или слушая музыку, грубя пассажирам и под завязку забивая салон.

Тем кишиневцам, у которых нет собственного автомобиля, давно знакомы стандартные донельзя фразы водителей маршруток: "Сделайте шаг назад!". Известны и некоторые ответы пассажиров, доносящиеся из глубин переполненного микроавтобуса: "Маршрутка — не резиновая!" и "Осторожнее, не картошку везешь!".

О том, как остановить маршрутный хаос в Кишиневе и перейти к действительно столичным, цивилизованным видам транспорта, корреспондент Sputnik поинтересовался у эксперта в области вопросов муниципального хозяйства Раду Бушилэ. Собеседник уверен, что серьезных изменений ждать не приходится, ибо в этом сегменте деятельности примэрии присутствует самая серьезная коррупционная составляющая.

"Уже на протяжении десятка лет одним и тем же транспортным фирмам продлеваются лицензии на осуществление пассажироперевозок по Кишиневу. Администраторы этих маршрутов "договариваются" с руководителями Управления транспорта муниципия на "взаимовыгодных" условиях", — сообщил источник.

Между тем, по его словам, в столицах соседних с Молдовой государств власти отдают предпочтение "большому" городскому транспорту, увеличивают число муниципальных автобусов и троллейбусов. В Кишиневе же, уверен специалист, чиновникам, особенно приближенным к генеральному примару столицы, это — просто невыгодно.

"Если они упразднят маршрутки и заменят их на большее число единиц муниципального транспорта — перекроют для себя очередную, надежную "золотую жилу", — утверждает Бушилэ.

В таких условиях, когда все заранее "оплачено", уверен эксперт, отношения между администраторами маршрутов и чиновниками из примэрии должны стать темой для серьезных проверок со стороны Национального антикоррупционного центра. Пока же, вольготное поведение водителей маршруток на дорогах Кишинева и по отношению к пассажирам обусловлено чувством безнаказанности, уверенностью, что в случае возможных инцидентов проблему решит их всесильный "хозяин".

Печально, но факт: по мнению Бушилэ, проблему такого нецивилизованного и архаичного вида транспорта, как маршрутки, в Кишиневе при нынешнем руководстве примэрии решить не удастся. К руководству, по его мнению, должны прийти новые люди, которые будут "болеть сердцем" за родной город, а не искать способы, как выжать из него и его жителей последние соки.