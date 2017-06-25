Холодная и вкусная: как правильно приготовить окрошку, которую ели цари

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. Летом, в жару, многие задаются вопросом: как спастись от нестерпимой духоты, есть ли панацея от традиционных повышенных температур, господствующих в дневные часы в летние дни.

Проще всего отпускникам, которые едут на морское побережье, отдыхают на природе в лесу или у озера. Но есть и те, кто коротают знойные дни в городе, на работе или дома, в квартирах.

В знойные летние часы больше хочется пить, чем есть. В этих условиях, традиционные горячие блюда приходятся как-то не ко времени. И люди ищут альтернативу: чем бы "заморить червячка". Обычным летним салатом вряд ли пресытишься, а от обилия мороженого есть шанс набрать лишние килограммы, что в преддверие скорых выходов на пляж многим не очень-то нравится.

В этих условиях настоящей кулинарной панацеей от жары становится традиционная русская окрошка, которая очень полюбилась и у нас в Молдове.

Многие предпочитают готовить это блюдо с докторской колбасой, что неправильно и немного по-советски. Чтобы не превратить кулинарное действо в фарс, Sputnik Молдова представляет традиционный рецепт русской окрошки, дошедший к нам из глубин XVIII века и не менее вкусный, чем тогда.

Итак, для приготовления традиционной окрошки, которое наверняка баловали себя даже цари необходимо:

— 300-350 грамм отварной говядины;

— полтора литра натурального хлебного кваса (который можно заменить однопроцентным кефиром);

— 4-5 свежих огурцов (предварительно очищенных от кожуры);

— 4 отварных и очищенных от кожуры картофелины;

— 4 отварных яйца;

— 100 грамм редиса (по желанию можно очистить от красной кожуры);

— 1 большой пучок зеленого лука (30-40 граммов);

— 1 пучок укропа (30-40 граммов);

— половина пучка петрушки (15-25 граммов);

— половина чайной ложки острой горчицы;

— одна чайная ложка поваренной соли;

— половина чайной ложки сахара.

Как готовить?





отваренное и охлажденное говяжье мясо необходимо не слишком мелко нарезать кубиками поперек волокон и сложить в миску. Вареные яйца также нарубить и добавить к нарезанной говядине. Туда же отправляем нарубленный кубиками картофель. Так же поступаем и с редисом. Мелко нарезанный зеленый лук необходимо тщательно перетереть с четвертью чайной ложки соли и дать настояться, пока не появится сок. Затем лук тоже отправляется в общую миску. Укроп и петрушка тщательно и очень мелко нарезаются, но добавляются уже в готовое блюдо, как финальный штрих.

А пока: все нарезанные ингредиенты отправляем на час-полтора в холодильник, чтобы будущий летний суп был по-настоящему ледяным. Туда же прячем квас или кефир (у кого что будет под рукой).

После того, как нарезанные ингредиенты хорошенько охладятся, добавляем соль, сахар, горчицу и хорошенько все перемешиваем, давая настояться еще 15 минут. Затем заправляем блюдо квасом или кефиром. После этого раскладываем окрошку по глубоким тарелкам, на краешек которых, по желанию, добавляем дольку свежего лимона для усиления кислоты и пару веточек петрушки для усиления декоративного эффекта.

Блюдо готово! Приятного всем аппетита!