В Молдову придут грозы: как уберечь себя от удара молнии

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. "Пока гром не грянет, мужик не перекрестится" — эта поговорка, как никогда, точно характеризует отсутствие информации среди граждан нашей страны о том, какие меры предосторожности следует предпринимать во время грозы, чтобы молния, не дай Бог, не выбрала вас своей мишенью.

Ошибочно полагаться и на случай, думая, что уж кого-кого, а именно вас такая участь минует. Предупрежден — значит вооружен: именно эта мысль должна стать лейтмотивом поведения человека, оказавшегося на улице во время грозы.

На следующей неделе, а именно во вторник и в среду вечером метеорологи прогнозируют кратковременные дожди с грозами. Корреспондент Sputnik Молдова решил поинтересоваться у специалиста, о каких мерах предосторожности следует знать гражданам Молдовы, чтобы их миновал удар электрического разряда с небес?

Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал начальник Центра мониторинга за погодой Государственной гидрометеорологической службы Геннадий Рошка.

"Естественно, во время грозы лучше оставаться в помещении, это обеспечит стопроцентную защиту от возможного удара молнии. Но, если все же непогода застанет в поле, это касается жителей сельской местности, ни в коем случае не следует прятаться под деревьями. Как правило, люди знают об этом, но продолжают совершать такие ошибки, ведь во время сильной грозы молния как раз может угодить в дерево", — сообщил специалист.

По словам Геннадия Рошки, ошибочно думать, что городских жителей удар молнии может обойти стороной. Горожане, оказавшиеся во время грозы на улице, должны внимательно следить за тем, чтобы в непосредственной близости от них не было металлических предметов, которые служат своеобразным магнитом для притягивания молний.

Помимо этого, как уточнил собеседник, не желательно во время грозы разговаривать по мобильным телефонам, так как в мировой практике метеонаблюдений происходили случаи, когда молния ударяла именно в тех людей, которые, не задумываясь об опасности, продолжали разговор по смартфону.

"При покупке зонтов, жители страны также должны отдавать предпочтение тем, у которых нет металлических наконечников, так как есть незначительная вероятность того, что молния может выбрать этот предмет в качестве своей мишени", — резюмировал собеседник.