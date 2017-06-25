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Назад в СССР: на что хватало зарплаты тогда, и на что сейчас в Молдове

© Sputnik/ Алексей Мальгавко
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Люди постарше ностальгируют по советским временам, об этом свидетельствуют опросы социологов. Мы решили выяснить: что можно было купить на месячный заработок тогда, и что можно приобрести на среднюю зарплату в Молдове

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik, Андрей Петрик. Сегодня подавляющее большинство жителей Молдовы возрастом свыше 45-50 лет в буквальном смысле ностальгируют по советским временам. Казалось бы, в магазинах был дефицит, но в холодильниках было изобилие. Соответственно, деньги на руках у людей были, но возникали незначительные сложности с приобретением того или иного продукта питания или товара.

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С течением лет история показала противоположную гримасу. Спустя более, чем четверть века с распада СССР, изобилие в магазинах такое, что глаза разбегаются, а средств на приобретение того товара или продукта, на который "положишь глаз", как правило не хватает.

Есть едкое выражение, характеризующее данную ситуацию: "Деньги — зло. Но идешь в магазин и зла не хватает". Корреспондент Sputnik Молдова решил выяснить: что мог купить житель Советской Молдавии на зарплату тогда, и чем довольствуется сейчас, в независимой Молдове, получая среднестатистическую зарплату по экономике в пять с половиной тысяч леев.

Назад в развитой социализм

Итак, если взять средние цены на продукты и товары за период 1975-1987 года, вырисовывается довольно интересная картина покупательской способности населения Советской Молдавии.

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Учитывая, что средний месячный заработок молодого специалиста составлял 90-130 рублей, а средняя зарплата по стране варьировала у отметки в 180-200 рублей, получалось, что среднестатистический гражданин, житель города, имел возможность не только не заботиться о том, что ему нечего будет есть или оплатить коммунальные услуги, стоившие символическую сумму, но и приобрести довольно дорогие, по нынешним меркам вещи, сегодня кажущиеся многим предметами роскоши.

Коробок спичек или стакан газировки: здесь ничего не изменилось

Во советские времена, имея в кармане всего лишь одну копейку, гражданин мог купить коробок спичек или 200-граммовый стакан кваса. По этим категориям товаров и в независимой Молдове, в пересчете на леи, практически ничего не изменилось: стакан кваса сейчас стоит 5 леев, а спички — всего 50 банов за один коробок.

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Мороженое — не десерт, а роскошь

Многие вспоминают, что во времена СССР главное лакомство детей — мороженое — продавалось по символической цене. Так, стаканчик ягодного мороженого стоил 10 копеек, а самое вкусное и знакомое с малых лет советское эскимо — 28 копеек.

Сегодня цены на мороженое детей в Молдове не особо радуют: так вафельный стаканчик с мороженым стоит порядка 6 леев, эскимо — 8 леев, а холодное лакомство с различными добавками — практически 20 леев, то есть около 1 доллара США. Если перевести сегодняшнюю стоимость одной порции мороженного в Молдове на курс советского рубля к американской валюте, который был более 30 лет назад, с уверенностью можно констатировать, что советский ребенок на эти деньги точно заработал бы сильную ангину, съев за раз 7-8 порций холодного молочного лакомства. 

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Не хлебом единым был сыт человек

В то время, как дети лакомились мороженым, их мамы — домохозяйки — думали, чем накормить семью. Естественно, что хлебом единым, стоившим по 16 копеек за буханку, не был сыт советский человек. Широко известная колбаса по 2 рубля 20 копеек, рижские шпроты по 1 рубль 80 копеек, сардины по 60 копеек за банку, десяток яиц по 90 копеек, если повезет, и "российский сыр" по 1 рубль 70 копеек за килограмм, соленые огурцы по 40 копеек — все это было в холодильниках у подавляющего большинства жителей советских городов.

Замороженные тушки хека, которые советские хозяйки готовили к каждому празднику, продавались, в среднем по 35-40 копеек за килограмм. Баночка консервированного зеленого горошка, являющегося по сей день неотъемлемым ингредиентом салат "Оливье" продавалась по 35 копеек, а 200-граммовый майонез "Провансаль" стоил, в среднем, 40 копеек.

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Радовали, по сравнению с нынешними молдавскими, и совесткие цены на мясо. Так, килограмм свинины стоил порядка 2 рублей за килограмм, говядины 1 рубль 90 копеек, баранины — 1 рубль 80 копеек. Ингредиенты для холодца, свиные ноги, продавались по 35-60 копеек за кило.

Сегодня многие работники бюджетной сферы, не говоря уже о пенсионерах, и помыслить не могут о таком изобилии, перебиваясь с хлеба на картошку и макароны, с молока на кефир. Мясо для многих молдавских семей стало исключительным атрибутом праздничного стола, и то не всегда.

Если учитывать, что сегодня в Молдове человек получает, в среднем, чуть более 5 тысяч леев, то в зимний период этой суммы едва хватает скромно поесть и оплатить коммунальные услуги, которые в общем за двухкомнатную квартиру в Кишиневе в 50 метров доходят до 2 с половиной тысяч леев.

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Два рубля за отопление — фантастика

Сегодня, особенно в зимний период, оплата коммунальных услуг для жителей нашей республики и, в особенности, для кишиневцев, становится настоящим кошмаром. Некоторые, назовем их так, среднестатистические граждане, получающие в месяц порядка пяти с половиной тысяч леев, вынуждены выкладывать по ползарплаты за приходящие коммунальные счета.

В этой ситуации многие бюджетники стараются растянуть период оплаты коммунальных платежей за отопление практически до наступления следующего отопительного сезона.

Сейчас те, кто помоложе, могут не поверить в то, сколько стоили коммунальные услуги в СССР и в Советской Молдавии всего каких-то 30-35 лети назад. Так, за отопление 48-метровой типовой квартиры гражданин платил в среднем чуть более двух рублей. Оплата потребленных 100 Киловатт электричества обходилась в месяц в 3 рубля 38 копеек. Природный газ для двухкомнатной квартиры обходился в полтора советских рубля, горячая вода в 2 рубля и холодная — в эту же сумму. 

Так, в среднем, в зимний период в СССР оплата коммунальных услуг за двухкомнатную квартиру обходилась в 16 рублей, а летом сумма составляла примерно 8-12 рублей. 

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Теги:
жилищно-коммунальные услуги, социализм, цены на хлеб, СССР, торговля, цены на бензин, цены, МССР, Политбюро, ЦК КПСС, СССР, Москва, СССР, Молдова, Россия, Кишинев
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