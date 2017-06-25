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Можно ли воспитать из ребенка гения или это врожденный дар

© PIXABAY / VaniaRaposo
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В эфире студии Sputnik Молдова эксперты ответили на вопрос, не один десяток лет мучавший молодых родителей

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik, Андрей Петрик. Эксперты утверждают: гении не обязательно являются обладателями красного диплома. Великий Эйнштейн, к примеру, до 9 лет вообще мало говорил. Поэтому, все зависит от случая, утверждают специалисты. Будет ли Ваш ребенок гением, не всегда зависит от сил небесных. Гений от рождения есть в каждом здоровом ребенке, но его необходимо замечать, взращивать и развивать через получаемые знания, опыт и труд.

И все же: что формирует в ребенке неординарность мышления и гениальность? Бог в темечко поцеловал, или родители приложили все усилия, чтобы вырастить из своего маленького чада совершенную личность, превосходящую по ментальным способностям своих сверстников? Об этом корреспонденту студии Sputnik Молдова рассказал настоятель Покровской церкви села Гидигич Максим Мелинте.

"Все дети — это дар Божий, и у всех есть благословение Всевышнего. Но, с другой стороны, каждый человек наделен талантами. И родители, и воспитатели обязаны эти таланты выявлять и давать им раскрыться в полной мере", — отметил собеседник.

И, все же, по словам священнослужителя, даже если дитя при рождении Всевышний "поцеловал в темечко", его талант был замечен и достойно развивался, во взрослой жизни все решает его величество случай и, конечно же, кропотливый, постоянный, упорный труд, который довершает человеческую личность, делает ее целостной и успешной.

"Не нужно забывать, что человек может многого в жизни не добиться, если на его пути не встретились подобающие люди, кто-то вовремя не дал нужного совета, не помог найти правильный выход из сложной жизненной ситуации. Еще препятствием на пути подрастающего человека может встать отсутствие характера и избалованность, привитая родителями. Церковь считает, что помимо молитв и просьб к Всевышнему, в жизни человека очень важен труд, чтобы он стал поистине успешным", — добавил священнослужитель.

В свою очередь, доктор психологии Елена Ковалева отметила в комментарии для Sputnik Молдова, что у каждого ребенка при рождении есть определенные задатки. На развитие этих способностей сказывается среда, в которой растет ребенок, полученное воспитание и образование, навыки и знания. Первый шаг к гениальности, утверждает психолог, формирование у ребенка гибкого ума, способного отличать все оттенки и нюансы окружающего его мира лучше, чем это делают другие дети.

"Нужно обратить внимание на общие способности, то есть на умственное развитие ребенка и гибкость его мышления. Потому что творчество — это всегда перебирание различных альтернатив, из которых выбирается самая оригинальная, самая выдающаяся. Как правило, люди творческие — это всегда люди, одаренные чрезвычайными мыслительными способностями, спецификой очень гибкого ума", — заявила Елена Ковалева.   

Напомним, что официально ученые-генетики отрицают наличие у человека гена, отвечающего за передачу по наследству от родителей выдающихся качеств. Однако, ими же утверждается возможность передачи ребенку особых, творческих способностей, которые все же необходимо развивать. Такой вывод ученые сделали, исследовав родословные карты выдающихся личностей, так как Дюма, Моцарт, Пушкин, Гете и Чайковский. А основатель генетики Френсис Гальтон, исследовав генеалогию более 400 выдающихся людей в истории человечества, выяснил: большинство из них находится друг с другом в той или иной степени родства. 

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Теги:
дар, талант, дети, гении, молдавский государственный университет, Покровская церковь села Гидигич, Максим Мелинте, Елена Ковалева, Кишинев, Молдова
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