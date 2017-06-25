Манчестерский террорист собирал бомбу по инструкциям из Youtube

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. Салман Абеди, который по данным правоохранительных органов Великобритании совершил теракт в Манчестере 22 мая нынешнего года, собирал взрывное устройство, просматривая соответствующие ролики в Youtube. Там же исламский фундаменталист черпал информацию о составляющих компонентах взрывного устройства.

Одно из самых авторитетных печатных изданий Великлбритании сообщило, что Салман Абеди смотрел видеоинструкции по сбору самодельной бомбы во время концертов, проводившихся на манчестерской арене. Помимо этого, террорист скачивал из интерента подробную информацию о том, какие компоненты должны входить в смертельный заряд.

Изначально спецслужбы Великобритании, учитывая сложность изготовления бомбы, подозревали, что теракт в Манчестере организовал профессиональный террорист, однако оказались обескураженными, когда выяснили, что такое сложное устройство собрал фанатик-любитель.

Напомним, что теракт в Манчестере произошел 22 мая 2017 года. В результате взрыва, устроенного террористом-смертником погибли 22 человека, а 120 британцев получили травмы и ранения различной степени тяжести.