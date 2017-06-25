Терминатор угрожает президенту США Дональду Трампу

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон вместе со знаменитым актером Арнольдом Шварценеггером записал видеоролик, в котором подверг критике политику президента США Дональда Трампа в области вопросов изменения климата. В частности, французский лидер осудил решение своего американского визави по выходу из Парижского соглашения по климату 2015 года.

Макрон закрепил за собой "анти-трамповскую" позицию, когда в начале июня выступил в соцсетях с лозунгом: "Сделаем нашу планету снова великой!". Пост французского лидера получил широкий резонанс среди пользователей интернета, которые поделились опубликованным призывом Макрона более 140 тысяч раз.

И вот, французский президент вновь записал видеоролик, в котором к его позиции присоединился знаменитый голливудский актер, исполнитель роли Терминатора Арнольд Шваценеггер.

В десятисекундном ролике, который разместил Эммануэль Макрон в соцсетях, легенда Голливуда говорит о том, что для него стало настоящей честью встретиться с президентом Франции, и отныне они будут сотрудничать друг с другом "ради чистой энергии будущего".

Сам Шварценеггер подписал ролик так: "С президентом Макроном, великим лидером!".