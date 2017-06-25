Трагедия в британском Ньюкасле: автомобиль въехал в толпу людей

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. Автомобиль въехал в толпу людей, празднующих около колледжа в британском Ньюкасле, до семи человек могли пострадать, передает sputniknews.com.

— Sara Nichol (@SaraNichol10) June 25, 2017 WESTGATE SPORTS CENTRE UPDATE: It is now confirmed that their are six casualties. — Northumbria Police (@northumbriapol) June 25, 2017 ​

По имеющейся информации, на место происшествия прибыли службы экстренной помощи, полиция и сотрудники скорой помощи. По данным издания, среди пострадавших могли быть дети.

I'm just arriving at the scene on Westgate Road pic.twitter.com/tLLZ838FIf — Sara Nichol (@SaraNichol10) June 25, 2017

По сообщениям полиции, в воскресенье в 9.14 автомобиль въехал в группу пешеходов, пострадали 5 человек.Версия теракта не рассматривается.

"Полиция арестовала женщину 42 лет, в настоящее время она находится в предварительном заключении", — говорится в заявлении полиции.

Посольство Молдовы в Великобритании проверяет информацию о том, нет ли среди пострадавших граждан нашей республики.

The moment a car ploughed into pedestrians after Eid prayers in Newcastle (West road) pic.twitter.com/GscDSQLuDd — Harris (@MrHarrisAhmed) June 25, 2017

" Посольство на данный момент не обладает информацией о том, пострадали ли граждане Молдовы во время происшествия в Ньюскасле. Но мы держим связь с местной полицией. Для дальнейшей информации обращайтесь в МИДЕИ", — сообщили корреспонденту Sputnik в дипмиссии нашей республики в Лондоне.