В полиции рассказали, как вести себя на воде, чтобы не утонуть

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. "Спасение утопающих — дело рук самих утопающих" — эта фраза из советского прошлого, как никогда, актуальна и сегодня.

С начала лета в Молдове зарегистрировали уже 13 случаев гибели на воде. Как подчеркнули в Генеральном инспекторате полиции, в числе утонувших в период с 1 по 19 июня есть четыре ребенка.

"Такие эпизоды можно предотвратить. Все зависит от нашего поведения и ответственности", — говорится в сообщении полиции.

В правоохранительных органах подчеркнули — чтобы снизить риск возможного ЧП такого рода, нужно следовать ряду простых правил:

- следите за детьми поблизости, когда заходите в воду или находитесь вблизи;

- не купайтесь ночью или после употребления спиртных напитков;

- купаясь, не взбирайтесь на различные объекты;

- если вы не умеете плавать, не входите в воду в одиночестве и не идите туда, где глубина превышает уровень вашего пояса;

- зовите на помощь, когда чувствуете, что находитесь в опасности или становитесь свидетелем того, как кто-то тонет;

- плавайте только в водоемах, которые соответствующим образом подготовлены.