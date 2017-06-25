СМИ: Россия вошла в тройку "самых успешных хозяек" Кубка конфедераций

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. Россия заняла третье место в списке "самых успешных хозяек" Кубка конфедераций. В среднем, каждый матч Кубка посещают 36 тысяч человек, то есть арены заполнены на 80%, отмечает радиостанция. Этот показатель был выше только на двух аналогичных первенствах — в Бразилии четыре года назад (на один процент выше) и в Германии в 2005 году.

В этом году Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в России. В первенстве принимают участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов, а также страна-хозяйка будущего Чемпионата мира.

Уже были сыграны восемь матчей. Следующие состоятся 24 июля — в Санкт-Петербурге между сборными Новой Зеландии и Португалии и в Казани между командами Мексики и России.