Футбольный фанат в одиночку справился с тремя террористами

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. Незаурядная история произошла в столице Великобритании. Но она осталась незамеченной молдавскими СМИ, в то время, как мировые и российские масс-медиа распространили эту информацию на весь мир. Один футбольный болельщик голыми руками остановил трех вооруженных террористов.

© REUTERS/ Darren Staples Манчестерский террорист собирал бомбу по инструкциям из Youtube

Рой Лернер, 47-летний мужчина, тихим субботним вечером пил пиво в одном из лондонских стейк-хаусов. Его настроение не было похоже на агрессию. Скорее, мужчина даже заскучал.

Неожиданно в закусочную ворвались террористы, которые накануне давили людей автомобилем на мосту в Лондоне, а затем на одном из местных коммерческих рынков бросавшиеся с ножами на пешеходов и покупателей. Тогда от рук террористов погибли 7 ни в чем не повинных людей, а 48 несчастных получили ранения различной степени тяжести.

Террористы намеревались сделать из посетителей кафе "бифштекс"

Среди футбольных фанатов Лондона Лернер прослыл, как убежденный болельщик своего клуба "Миллуолл", всегда готовый отстаивать его честь с кулаками. Хотя в тот вечер, по словам самого фаната, бить он никого не собирался. Но, когда понял, в чем дело, набросился на зашедших в ресторан террористов, как бык на красную тряпку.

"Я бился голыми руками один против троих, — рассказал Лернер. — Уклонялся, но они попали мне в голову, в грудь и в обе руки. Я получил восемь ранений, кровь была повсюду. Зато остальные в этот момент успели сбежать" — заявил футбольный фанат в интервью одному из британских изданий.

Однако другие посетители кафе, вместо того, чтобы помочь раненному фанату, просто скрылись с места происшествия. Но Бог миловал, и Лернер выжил и оказался в реанимации и, одновременно с этим, стал знаменитым на весь мир.

"Лев" лондонского моста

Поступок болельщика вызвал огромное уважение, его теперь называют "львом Лондонского моста", проводя параллель с гербом любимого клуба пострадавшего, где также изображено это могучее животное.

Героический поступок Лернера вызвал такое уважение к нему среди британцев, что даже ведущий рейтинговой передачи "Доброе утро, Британия" Пирс Морган, сам являющийся фанатом лондонского "Арсенала", признался зрителям: "У болельщиков "Миллуолла" ужасная репутация. Но иногда хочется, чтобы их было рядом как можно больше".

Более семи тысяч человек уже подписали просьбу наградить Роя почетной наградой — Георгиевским крестом. Героя в больнице навещают жена и 14-летняя дочь, а также 78-летняя мать Филис, которая не удивилась поступку сына: "То, что он сделал, меня не удивило. Рою абсолютно все равно, кто ему противостоит. Он просто хотел помочь людям".

Друзья решили поддержать героя, включив традиционный английский юмор. Во время первого визита пострадавшему презентовали журнал с надписью на обложке: "Учимся бегать". А болельщик голландского клуба "Фейеноорда", отправляясь пить главный напиток футбольных фанатов, написал Лернеру в соцсетях: "Следующая пинта пива для тебя с меня, дружище".