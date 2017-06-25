Румынский Траян Бэсеску стал молдавским политиком

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. Менее недели назад министерство юстиции зарегистрировало в Молдове новое политическое формирование под названием "Партия национального единства". Речь не идет о создании новой партии в стране. Просто прошел ребрендинг партии "Правые", которую ранее возглавляла экс-либералка Анна Гуцу, ставшая вице-председателем обновленного политфомирования, которое возглавил бывший министр обороны республики и соратник Михая Гимпу Анатол Шалару.

В воскресенье, 25 июня, состоялся первый съезд обновленного политического формирования. Лидер партии Анатол Шалару сразу заявил, что одним из главных пунктов повести дня станет избрание ее руководства.

На съезд прибыла делегация из соседней Румынии, в которой находился и экс-президент запрутского государства Траян Бэсеску. Неожиданно для всех, бывший румынский лидер был введен в руководство "Партии национального единства" в качестве почетного председателя.

Сам Анатол Шалару сообщил, что политический шаг по введению в руководство партии бывшего румынского президента поспособствует аккумуляции политформированием голосов правого, унионистcкого электората.