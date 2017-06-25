Скандал: офицеры НАЦ задержали мужа певицы Ауры

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. Муж известной певицы Ауры, бывший начальник Департамента пенитенциарных учреждений Вячеслав Чебан был задержан по делу о коррупции. Его подозревают в содействии в решении уголовного дела, за что он попросил взятку в 10 тысяч евро.

Вместе с Вячеславом Чебаном был задержан его родственник, сотрудник Таможенной службы Станислав Караман.

По данным СМИ, на данный момент Вячеслав Чебан является сотрудником Службы государственной охраны.

В Национальном антикоррупционном центре пока не уточняют, в чем заключаются противозаконные действия, совершенные Вячеславом Чебаном, которые стали мотивом его ареста.

Напомним, что еще в сентябре 2013 года группа из 124 ветеранов МВД из муниципия Кишинев, Новых Анен и Каушан направила письмо генпрокурору и тогдашнему министру внутренних дел республики, в тексте которого утверждалось, что Вячеслав Чебан ежемесячно получает со своих подчиненных взятки в размере от 2 до 10 тысяч евро. По данным авторов письма, которые были разобраны прессой на цитаты, сотрудников Департамента пенитенциарных учреждений принуждали собирать необходимые суммы с заключенных. В обмен на это осужденным разрешали получать в передачах с воли наркотики, сигареты, алкоголь и другие вещи, запрещенные в пенитенциарных учреждениях.

Чебана также обвиняли в том, что он держал под личным контролем все денежные переводы Департамента пенитенциарных учреждений, в результате чего получал "откаты" в размере от 10 до 40 процентов от каждого перевода.

Другое серьезное обвинение в адрес Вячеслава Чебана заключается в том, что, будучи заместителем министра внутренних дел, он продвигал на рабочие места лиц, которые вообще не соответствовали служебным обязанностям, получая за это весьма приличную мзду.

В то же время, в письме ветеранов МВД говорится о том, что лица близкие к бывшему замминистра покровительствовали преступной группировке "Макена" и участвовали в ее темных схемах.

Следует отметить, что после публикации текста данного письма в сентябре 2013 года не было возбуждено уголовного дела, вследствие которого был бы подтверждены утверждения ветеранов МВД.

Напомним, что Вячеслав Чебан является мужем известной певицы Ауры, а пресса неоднократно утверждала, что он также состоит в родстве с бывшим министром юстиции, либерал-демократом Олегом Ефримом, являясь его кумом.