КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. Бойтесь районного общепита — такой вывод можно сделать, посмотрев на недавно опубликованные в Сети фотографии.

Эти фото знаменуют, видимо, победу городской фауны над стремлением человека обезопасить себя от случайно зарабатываемых болезней при употреблении испорченной пищи.

А пищу уж точно можно считать испорченной, если на ней потоптался голубь, облюбовавший незастекленный холодильник с кашей в одной из столовых Хынчештского района. По крайней мере, на этот факт указал человек, опубликовавший в интернете приведенные здесь снимки.

И куда смотрят санитарные врачи?!

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