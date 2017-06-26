Ослабят ли США свое влияние на Молдову

Придя к власти президент США Дональд Трамп не один раз заявлял о том, что его страна прекратит политику вмешательства в дела суверенных государств за исключением тех, в которых есть рассадники мирового терроризма. Прошло более полугода с момента этих заявлений, а особого стремления среди соратников американского президента по поддержке властей, так или иначе симпатизирующих Западу, не наблюдается.

О холодности отношения Трампа в направлении постсоветских стран Восточной Европы можно было судить в рамках его недавней встречи с украинским лидером Петром Порошенко, в ходе которой Трамп не выступил в роли радушного хозяина, давно ждавшего своего украинского гостя.

Корреспондент студии Sputnik Молдова решил выяснить: ослабят ли США свое влияние на постсоветские республики и, прежде всего, на Молдову?

Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал эксперт российского Института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Прошло уже более полугода с момента вступления Дональда Трампа в должность, и мы видим, что Молдова Трампа действительно не интересует. Более того, в Госдепартаменте до сих пор не назначены люди, которые отвечают за проведение курса политики США в восточноевропейских постсоветских республиках. Это означает, что это направление международной политики мало интересует администрацию американского президента", — заявил Брутер.