Волосы дыбом: она вытворяет в Instagram такое, что вам и не снилось

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. Летиция Кью из Кот-д'Ивуара стала знаменитостью благодаря собственной неуемной фантазии.

Дело в том, что девушка создает необыкновенные прически из собственных волос и разнообразных подручных средств — ткани, шерсти, цветов, проволоки.

В Instagram 21-летней девушки уже свыше 15 тысяч подписчиков, и их число продолжает расти.

По словам Летиции, на создание прически у нее может уйти от нескольких минут до шести часов.

Действует искусница по наитию, не размышляя подолгу над композицией и черпая вдохновение, как она сама говорит, ниоткуда и отовсюду.

"Я счастлива, что столько людей рады моему творчеству. Это меня вдохновляет и обязывает — я надеюсь, что смогу оправдать их ожидания", — говорит Летиция.

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