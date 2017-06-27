Николай Стариков везет свою новую книгу в Кишинев

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Российский писатель и историк Николай Стариков представит в Кишиневе свою новую книгу "Война чужими руками".

Презентация состоится 30 июня в библиотеке сети LIBRARIUS по адресу улица Объединения Княжеств, 3.

Стариков известен тем, что поднимает в своих книгах и преподносит в доступном виде острые геополитические и политико-экономические вопроcы, берущие свое начало в событиях прошлого.

Недавно автор представил в Тимишоаре свою книгу "Национализаций рубля" в переводе на румынский язык.