Дело Киринчука отправлено в суд

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. Экс-министр транспорта и дорожной инфраструктуры Юрие Киринчук и двое экономических агентов предстанут перед судом — следствие Антикоррупционной прокуратуры по их делам завершено, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Апелляционная палата вынесла решение по поводу Киринчука

Киринчук является фигурантом дела о коррупции при распределении денег из европейских фондов.

Главу Минтранспорта задержали 27 апреля после обысков по месту жительства, в рабочем кабинете и в автомобиле. Позднее суд поместил его под предварительный арест на 30 дней. Защита чиновника тогда опротестовала это решение.

Помимо министра транспорта, по делу о коррупции также были задержаны руководитель Госадминистрации автомобильных дорог Вячеслав Телеман и главы двух коммерческих фирм.

Киринчук подозревается в том, что вместе с сообщниками оказывал давление на компанию-победителя в тендере, финансируемом Европейским банком реконструкции и развития, в целях передать часть работ приближенным ему фирмам.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Киринчук стал соседом Филата

Ранее в Национальном антикоррупционном центре сообщили, что в феврале 2017 года состоялась встреча Киринчука, Телемана, руководителей двух компаний — приближенных чиновников, с экономическим агентом-победителем. Последний был вынужден подписать документы о передаче 50% работ аффилированным госслужащим фирмам. Речь идет о примерно 9 миллионах евро.

Также Киринчук обвиняется в организации экономически необоснованных работ по ремонту и капитальному строительству дороги на сумму 8,4 миллиона леев. Речь идет об участке дороги близ села Флорень Унгенского района. На въезде в село расположено предприятие "Fortina Labis", бенефициаром которого является Киринчук. Также на деньги из Дорожного фонда была заасфальтирована территория самого предприятия.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 15 лет тюрьмы со штрафом в размере 8-10 тысяч условных единиц (до 25,9 тысячи долларов) и с лишением права занимать определенные должности в течение 10-15 лет.