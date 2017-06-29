Откровения полярника: год в окружении пингвинов и без женщин

Поистине смелый человек уже семь лет работает на научной станции в Антарктиде. Имя его — Герман Москвитин. Полярник рассказал Sputnik Молдова о жизни на полярном поясе, опасностях Южного полюса и дружбе с пингвинами, а также о том, как не сойти с ума, находясь в суровых условиях и замкнутом пространств.

Как живут люди на полярной станции? Правда ли, что зимующие на полюсе в экспедиции, добывают воду, растапливая лед мощным кипятильником? Где берут провиант и как развлекаются те, кто при температуре в минус 60 ходят на рыбалку? В разгар знойного молдавского лета корреспондент студии Sputnik Молдова Ольга Паскару узнавала ответы на эти вопросы в интервью с российским полярником Германом Москвитиным.