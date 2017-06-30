Легендарный Диего Марадона рассказал, что нужно российскому футболу

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik, Антон Курилкин. В Россию Марадона прибыл по приглашению газеты "Советский спорт" и общественного движения "Россия любит футбол". Самолет, на котором прилетел футбольный бунтарь, приземлился в пятницу днем, несмотря на сильный ливень и шквальный ветер.

После многочасового перелета Марадона отправился на строящийся стадион "Динамо" и рассказал журналистам о своих планах в России. Ни московские дороги, ни непогода, ни усталость не остановили футболиста, однако от полноценной пресс-конференции он все же отказался, ограничившись короткими ответами на вопросы.

Марадона раскрыл главную цель своего визита. Как оказалось, он приехал, чтобы возглавить российскую сборную и уладить связанные с этим вопросы. "У меня много планов, и впереди еще много работы", — с энтузиазмом воскликнул футболист.

Марадона рассказал о главной проблеме российского футбола.

"У российских футболистов слабая подготовка, но умеют они многое. Проблема в менеджерах", —отметил он.

После короткой беседы Марадона оставил свою подпись на нескольких мячах и раздал автографы. Великий футболист с воодушевлением подписал стопку собственных фотографий и порадовался многочисленным подаркам: вину "Лев Яшин", пирогу и самовару, а после исполнил песню на испанском с одной из сотрудниц компании, которая строит стадион.

© Sputnik/ Дмитрий Дубинский Марадона неожиданно приехал в Москву

Планировалось, что футболист осмотрит как строится спортивный объект, но погода все же испортила планы на вечер — из-за дождя экскурсию пришлось отменить.

Что мы знаем о Диего Армандо Марадоне

Диего Марадона — легендарный аргентинский футболист, лучший спортсмен страны XX века. Входит в сборную лучших игроков на всех чемпионатах по версии ФИФА, в Топ-100 футболистов ФИФА. Обладатель "Золотого мяча".

© Sputnik/ Дмитрий Дубинский Марадона неожиданно приехал в Москву

В три года начал играть в футбол, в девять лет попал в детскую команду "Лос Себольитас" — юношескую секцию клуба "Архентинос Хуниорс". С 15 лет играл в основном составе команды, а в 17 лет попал в национальную сборную.

Для обхода правил клуба ему пришлось сыграть несколько игр под псевдонимом — он не подходил по возрасту и тренеры пошли на уловку, чтобы показать талант Марадоны.

Пять раз становился лучшим бомбардиром в истории чемпионата Аргентины — это самый лучший результат за всю историю страны.

© Sputnik/ Дмитрий Дубинский Марадона неожиданно приехал в Москву

В 1982 году Марадона перешел в каталонский футбольный клуб "Барселона". Сумма трансфера на тот момент была самой большой в истории футбола — 8 миллионов долларов.

На чемпионате мира 1986 года в Мексике в матче со сборной Англии на 51 минуте Марадона забил мяч в ворота рукой, но судья не заметил нарушения и засчитал гол. На послематчевой конференции футболист заявил, что гол был забит "отчасти головой Марадоны, а отчасти рукой Бога". От высказывания остались только два последних слова — "рука Бога", что и стало названием гола.

Спустя три минуты Марадона, обыграв шестерых игроков противника, забил еще один гол, который назвали "голом столетия".

В 1997 году, в день 37-летия, футболист заявил о прекращении карьеры игрока.

© Sputnik/ Дмитрий Дубинский Марадона неожиданно приехал в Москву



В 2000 году издал автобиографическую книгу, в которой признался в употреблении наркотиков.

После завершения карьеры Диего Марадона работал спортивным комментатором, в спортивном бизнесе и тренировал несколько футбольных команд и национальных сборных.