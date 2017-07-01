Украину крупно оштрафуют за недопуск Юлии Самойловой на Евровидение

Украине грозит крупный штраф за недопуск на Евровидение участницы из России. Такое заявление сделали в Европейском вещательном союзе. "Бить рублем" Украину будут после того, как власти страны ограничили доступ к участию в конкурсе исполнительницы из России Юлии Самойловой.

"Общественное внимание было отвлечено от соревнования, а репутация музыкального конкурса "Евровидение" оказалась под угрозой", — отметил представитель Европейского вещательного союза, который является организатором шоу.

В свою очередь, российский эксперт, член Президиума Совета по культуре и искусству при Президенте России Роман Емельянов в эфире радио Sputnik проанализировал наказание, которое постигло Украину.

"Сейчас уже и конкурс закончился, нет смысла махать кулаками. Ну заплатит Украина штраф. Нам от этого лучше не станет. Россия сейчас к этому никакого отношения не имеет. Я бы всерьез эти штрафы не воспринимал.

Сейчас — это попытка "подсластить пилюлю". Какие-то жесткие меры по отношению к Украине надо было предпринимать своевременно, когда имел место сам прецедент. Сейчас это смысла не имеет", — заявил собеседник.

Напомним, что конкурсантка от России Юлия Самойлова должна была выступить на Евровидении в Киеве с песней Flame Is Burning. Но Служба безопасности Украины закрыла исполнительнице въезд на территорию государства по мотивам, связанным с тем, что Самойлова ранее выступала на концерте в Крыму.