Илан Шор приглашен в Европейский парламент

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. О подробностях приглашения Илана Шора в Европаламент расскажет вице-председатель "Партии Шора" Марина ТАУБЕР.
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E-mail: presscentre@sputnik.md
Тел.: 079900003.
Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.
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