Саммит G20: сценарии развития мировой экономики

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. 7–8 июля в Гамбурге пройдет саммит G20. Мировая экономика, вступившая в эпоху глобализации, переживает сложный этап. Возникли многочисленные диспропорции в финансовой сфере, способные подорвать стабильность экономического развития. Замедлились темпы роста международной торговли. С приходом к власти в США президента Дональда Трампа усилилась угроза протекционизма. Между промышленно развитыми странами обозначились существенные разногласия по различным вопросам мирового развития, включая торговлю, инвестиции, климат и целый ряд других.

Об этом и других темах будут говорить эксперты.

Участники:

— заместитель руководителя Центра – руководитель сектора экономики зарубежных стран Центра экономических исследований Российского института стратегических исследований Сергей КАРАТАЕВ;

— руководитель сектора международных экономических организаций Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав ХОЛОДКОВ;

— старший научный сотрудник Центра экономических исследований РИСИ Николай ТРОШИН.

Свои вопросы к участникам круглого стола можно выслать по адресу, указанному в аккредитации.

Аккредитация:

E-mail: presscentre@sputnik.md

Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.