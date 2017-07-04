В Кишиневе ходить на бассейн стало опасно для здоровья

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. По сложившейся традиции частого и плодотворного общения Sputnik Молдова со своей аудиторией посетители сайта присылают информацию, видео и фотоматериалы о различных событиях и происшествиях в стране.

День нынешний не стал исключением, правда, повод очередного письма был не радостный. Как сообщил житель Кишинева, пожелавший остаться неназванным, в бассейне спорткомплекса "Динамо", который находится в столице, на Телецентре, стало крайне опасно находиться.

По словам, автора письма, вода в бассейне очень грязная, в ней плавает много мусора. Туда же попадает отпавшая от бортов штукатурка. Туалеты там — "отдельная песня", причем крайне невеселая, поэтому кишиневец не стал здесь ни приводить подробности, ни фотографировать.

А вот фотографии самого бассейна он в редакцию прислал. Предлагаем с ними ознакомиться.

© Sputnik/ Очевидец Бассейн "Динамо" в Кишиневе

© Sputnik/ Очевидец Бассейн "Динамо" в Кишиневе