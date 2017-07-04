КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. Двое подростков, проживающих в Кишиневе, были осуждены на тюремный срок за жестокое убийство и кражу.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в августе 2016 года молодые люди, которым на тот момент было 17 лет, проникли в квартиру одного из столичных жилых домов с целью ограбления. Они ударили камнем по голове женщину, находившуюся в квартире. Жертва скончалась на месте. Воры украли тогда из квартиры ценные вещи на сумму более 167 тысяч леев.

На второй день после совершения преступления злоумышленники были задержаны. Свою вину на допросе они признали полностью. Один из них отбудет в колонии закрытого типа восемь лет, другой — девять.

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