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Вид на Кишинёв. Благовещенская церковь. Фотография 1867 года.

Кишиневские порядки 200 лет назад и сегодня что изменилось

© Photo: oldchisinau.com
Новости
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Тема:
Легенды старого Кишинева (47)
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Кишиневские порядки 200 лет назад и сегодня – что изменилось: свидетельство очевидца

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik, Николай Костыркин. Как часто мы видим, что все новое — это хорошо и давным-давно позабытое старое.

Разрушенная Армянская улица, здания с северной стороны от нынешнего бульвара Штефан чел Маре. Разрушенный двухэтажный дом располагался на углу Армянской улицы и нынешнего бульвара Штефан чел Маре.
© Photo: oldchisinau.com
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Хотя, зря, что это "старое" давно кануло в Лету. Ведь только память о совершенных ошибках может помочь нам не повторять их в дальнейшем. Но увы, все в этом мире крайне далеко от идеала, и приводимые здесь сведения — прямое тому подтверждение.

Русский чиновник украинского происхождения, в то время начальник военных поселений в Херсонской и Екатеринославской губерниях Российской империи Андрей Стороженко в 1829 году побывал в Бессарабской области и Дунайских княжествах, оставив после себя сочинение "Два месяца в дороге по Бессарабии, Молдавии и Валахии".

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Вот что отметил Стороженко в своих путевых записках о Кишиневе:

"Кишиневское, или все Бессарабское гражданское начальство живет лишь для себя. Полицмейстер не зависит от губернатора: сей последний, кроме злоупотреблений, ни к чему полезному без разрешения приступить не может. Стоит только въехать в город, чтобы судить о неисправности полиции, и заглянуть в какое вам угодно губернское присутственное место, чтобы видеть общий беспорядок управления областью. Нет ни суда, ни правды. Губернаторов до десятка переменилось не более как в течении двух лет, двое из них только заглянули в присутственные места и, убоясь бездны, открывшейся перед ними, можно сказать бежали. Нерешённым делам нет счёту, равно как и израсходованным казённым суммам".

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Гофмейстер А. Н. Харузин с супругой на параде войск 16 мая 1912 г на Рышкановской горе.
© Photo: blog.oldchisinau.com
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Как же все это похоже на наше, "просвещенное" время! Хотели бы найти 10 отличий, да вряд ли получится. Не будем называть здесь имена и конкретные поступки современных ответственных лиц в Кишиневе, да и по всей Молдове. Но просто посоветуем читателю открыть сводку новостей хотя бы за последние полгода, и все тут же станет ясно.

А вот вопрос о том, почему через почти 200 лет, — время, за которое эта земля успела несколько раз сменить геополитический вектор, а теперь является независимым государством, — мы приходим к тому, с чего начали? Неужели никто, наделенный властью, не делает ничего, кроме того, что оставляет граждан у прежнего разбитого корыта?

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По материалам из открытых источников

Тема:
Легенды старого Кишинева (47)

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Теги:
Андрей Стороженко, Бессарабия, Молдова, Россия, Кишинев
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