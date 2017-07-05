Точный прогноз погоды в Кишиневе на пятницу, 7 июля

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Сегодня в Молдове установится довольно прохладная для июля погода, правда, будет уже жарче, чем вчера. Некоторые горожане вчера умудрились и вовсе замерзнуть, без пледа вечером на террасах было прохладно. Однако уже сегодня ситуация изменится. Воздух в столице прогреется днем до + 25 + 27 С.

В центре Молдовы столбик термометра поднимется до + 24 + 26 С в дневные часы и + 18 + 20 С ночью.

На юге страны ожидается +25 + 27 С в обеденное время и + 20 + 21 С ночью.

На севере Молдовы, по прогнозам метеорологов, будет +23 + 25 С днем и + 17 + 19 С ночью.

Давление — 749 мм. рт.ст. Относительная влажность — 64 %. Вероятность осадков невелика, днем будет облачно с прояснениями.

Геомагнитная обстановка спокойная, возможны небольшие геомагнитные возмущения в рамках нормальных показателей, поэтому больших проблем со здоровьем у населения быть не должно.

Уже в четверг, 6 июля, воздух прогреется до +29. Такая температура продержится и в пятницу, 7 июля. Как ожидается за эти несколько дней местами по стране пройдут кратковременные дожди с грозами.

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В воскресенье на большей части территории республики пройдут небольшие осадки. Вероятны грозы. А столбики термометров покажут в среднем уже +31. Такая же погода будет и на старте будущей недели.

© Sputnik/ Шушаник Саргсян Как питаться в жару

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