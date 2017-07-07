"Фишка" этого видео в том, что работница, выполняющая рутинную мужскую работу, обута в туфли на шпильках и обтягивающие джинсы. Но все это, — и "спецодежда", и манипуляции с колесом и аппаратурой, — только подчеркивают природную красоту и сексуальность девушки.

Posted by Tuning Cars and Girls on 4 Iulie 2017

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