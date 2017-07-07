Что делать, если загадочный "Петя" из интернета вымогает у вас 300 долларов

Вслед за компьютерным вирусом "Wanna Cry", заставившим тысячи пользователей ПК по всему миру действительно плакать из-за невозможности восстановить данные на жестком диске, последовал загадочный интернет-вымогатель "Петя", принципы шифрования данных на девайсе очень похожи на те, которые были использованы хакерами в вирусе-предшественнике.

С момента своего проникновения в глобальную паутину, "Петя" поразил тысячи компьютеров и информационных систем по всему миру. Не избежала атаки вымогателя даже такая крупная российская государственная корпорация, как "Роснефть". Массированным атакам "Пети" подверглись и крупные компании и корпорации из соседних стран — Румынии и Украины.

В Молдове "Петя" поработал лишь точечно, однако последствия его интернет-действий стали для ряда местных компаний не менее болезненными. Одновременно с тем, как вирус-вымогатель проник в Молдову, появились "специалисты", предлагающие разблокировать систему, пораженную "Петей", не за 300-400 долларов, а за несколько тысяч в инвалюте.

Между тем, корреспондент Sputnik Молдова решил выяснить: стоит ли перечислять по указанному номеру электронного кошелька требуемые 300 долларов США за то, чтобы "Петя" прислал код разблокировки, либо это — чистый "лохотрон" и вымогательство, и не стоит рассчитывать на благосклонность интернет-вымогателя? Ответ на этот вопрос дал специалист в области информационных технологий из Риги Дмитрий Прокопенко.

"Если "Петя" заблокирует ваши данные, то нужно учитывать, насколько ценна для вас та информация, которая хранилась на вашем ПК. Если она не представляет особой цены, то ничего не стоит купить новый жесткий диск и установить его на компьютер. Я не устаю повторять, что необходимо копировать данные, которые представляют для вас ценность на другие съемные носители, тогда при любой вирусной атаке, вы особо не пострадаете", — заявил Прокопенко.

По словам IT-специалиста, платить интернет вымогателям, предлагающим вам прислать за несколько сотен долларов код разблокировки, в любом случае не стоит, так как нет абсолютно никакой гарантии, что после отправки денег на указанный адрес электронного кошелька, ваш девайс будет дешифрован.

"Те, кто создает такие вирусы-шифровальщики, вряд ли обременены некими моральными обязательствами. По сути, они уже вломились в ваш компьютер без какого-либо разрешения, уже нанесли вам персональный ущерб, связанный с потерей информации, хранившейся на жестком диске. Поэтому ждать, что они пришлют взамен на энную сумму код разблокировки — просто бессмысленно", — резюмировал эксперт.