16:36 07 Июля 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Дмитрий Прокопенко
© Photo: личный архив Дмитрия Прокопенко

Что делать, если загадочный "Петя" из интернета вымогает у вас 300 долларов

Новости
Получить короткую ссылку
2310

Специалист в области IT Дмитрий Прокопенко рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, стоит ли перечислять мошенникам сумму в сотни долларов в надежде получить код разблокировки данных на компьютере, либо дело пахнет чистым надувательством

Вслед за компьютерным вирусом "Wanna Cry", заставившим тысячи пользователей ПК по всему миру действительно плакать из-за невозможности восстановить данные на жестком диске, последовал загадочный интернет-вымогатель "Петя", принципы шифрования данных на девайсе очень похожи на те, которые были использованы хакерами в вирусе-предшественнике.

С момента своего проникновения в глобальную паутину, "Петя" поразил тысячи компьютеров и информационных систем по всему миру. Не избежала атаки вымогателя даже такая крупная российская государственная корпорация, как "Роснефть". Массированным атакам "Пети" подверглись и крупные компании и корпорации из соседних стран — Румынии и Украины.

В Молдове "Петя" поработал лишь точечно, однако последствия его интернет-действий стали для ряда местных компаний не менее болезненными. Одновременно с тем, как вирус-вымогатель проник в Молдову, появились "специалисты", предлагающие разблокировать систему, пораженную "Петей", не за 300-400 долларов, а за несколько тысяч в инвалюте.

Между тем, корреспондент Sputnik Молдова решил выяснить: стоит ли перечислять по указанному номеру электронного кошелька требуемые 300 долларов США за то, чтобы "Петя" прислал код разблокировки, либо это — чистый "лохотрон" и вымогательство, и не стоит рассчитывать на благосклонность интернет-вымогателя? Ответ на этот вопрос дал специалист в области информационных технологий из Риги Дмитрий Прокопенко.

"Если "Петя" заблокирует ваши данные, то нужно учитывать, насколько ценна для вас та информация, которая хранилась на вашем ПК. Если она не представляет особой цены, то ничего не стоит купить новый жесткий диск и установить его на компьютер. Я не устаю повторять, что необходимо копировать данные, которые представляют для вас ценность на другие съемные носители, тогда при любой вирусной атаке, вы особо не пострадаете", — заявил Прокопенко.

По словам IT-специалиста, платить интернет вымогателям, предлагающим вам прислать за несколько сотен долларов код разблокировки, в любом случае не стоит, так как нет абсолютно никакой гарантии, что после отправки денег на указанный адрес электронного кошелька, ваш девайс будет дешифрован.

"Те, кто создает такие вирусы-шифровальщики, вряд ли обременены некими моральными обязательствами. По сути, они уже вломились в ваш компьютер без какого-либо разрешения, уже нанесли вам персональный ущерб, связанный с потерей информации, хранившейся на жестком диске. Поэтому ждать, что они пришлют взамен на энную сумму код разблокировки — просто бессмысленно", — резюмировал эксперт. 

По теме

Что представляет из себя загадочный интернет-вымогатель "Петя"
Теги:
вирус-вымогатель, интернет-мошенники, доллары США, доллары, компьютер, вымогательство, Дмитрий Прокопенко, Киев, Латвия, Рига, Молдова, Румыния, Бухарест, Украина, Кишинев




Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Боеприпасы времен Великой Отечественной войны
    Эхо войны

    Спецслужбы Латвии обнаружили тайники с 41 снарядом для минометов времен ВОВ, из которых можно получить почти 60 килограммов взрывчатки.

  • Молоток судьи, архивное фото
    Шпионские страсти

    Окружной суд Вильнюса в пятницу огласит приговор в отношении гражданина России Николая Филипченко, обвиняемого в шпионаже.

  • Медали за участие в международных военных операциях, проводимых под эгидой ООН
    Я согласен на медаль

    Эстония намерена награждать специальной медалью военных из стран НАТО, проходивших службу на территории республики.

  • Рокский тоннель на Транскаме
    Поехали!

    Движение по Транскавказкой автомагистрали, перекрытое с утра среды, разрешено в обычном режиме.

  • Боеприпасы времен Великой Отечественной войны
    Эхо войны

    Спецслужбы Латвии обнаружили тайники с 41 снарядом для минометов времен ВОВ, из которых можно получить почти 60 килограммов взрывчатки.

  • Молоток судьи, архивное фото
    Шпионские страсти

    Окружной суд Вильнюса в пятницу огласит приговор в отношении гражданина России Николая Филипченко, обвиняемого в шпионаже.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Баррикады на улицах Гамбурга, построенные протестующими против саммита G20
Горящие баррикады в Гамбурге: антиглобалисты против саммита G20
Прибытие Владимира Путина в Гамбург на саммит G20
Прибытие Владимира Путина в Гамбург на саммит G20
Самые опасные летние продукты
Самые опасные летние продукты - будьте начеку особенно в жару

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться