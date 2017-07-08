Погода в Молдове: дождь, магнитные бури, и следим за давлением

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik. Сегодня — в субботу 8 июля, в Молдове синоптики обещают переменную облачность, вечером, в некоторых районах возникнет вероятность дождя. Возможны грозы. Воздух в Кишиневе прогреется днем до + 24 + 28 С.

Давление — 752 мм. рт.ст. Завтра и послезавтра — 756 рт.ст. Метеозависимым людям врачи рекомендуют обратить внимание на состояние здоровья. Относительная влажность составит 53%, но 76 % в субботу вечером.

В воскресенье 9 июля, возможны геомагнитные возмущения. Переменная облачность сохраняется. Воздух прогреется до +28С, местами до +30 С. Понедельник, 10 июля, ожидается ясным. Температура воздуха составит +28С. Влажность — 62 %Симптомы метеочувствительности:

Метеозависимые люди в субботу и в воскресенье могут ощущать — головные, мышечные и суставные боли.

Каждый день на сайте Sputnik вы сможете узнать точный прогноз погоды в Молдове и столице.