Астролог: на следующей неделе опасно пить алкоголь

Люди — такие существа, которым свойственно верить в предсказания. Как пел Высоцкий: "кто верит в Магомета, кто — в Аллаха, кто — в Иисуса". Но некоторые верят астрологам и внимательно следят за тем, что предрекают звезды.

Корреспондент Sputnik решил узнать: что подсказывают нам небесные тела на следующей неделе. На что следует обратить внимание, как избежать для себя и своих близких неприятных сюрпризов судьбы?

Об этом в эфире радио Sputnik рассказал астролог Вячеслав Бонча.

"Солнце, как символ жизнестойкости, войдет в напряженный взаимоотношения с Плутоном. Это продлится до 12-13 июля, а пик солнечной активности придется на 9-10 июля. В этот период нужно избегать мест массового скопления людей. Также в этот период не следует рисковать, как на отдыхе, так и в обыденной жизни", — заявил Бонча.

По словам астролога, в этот временной промежуток Нептун находится в напряженном отношении с черной луной, а поэтому у психически-неустойчивых людей могут обостриться хронические заболевания. Также в ближайшее время чрезмерное употребление алкогольных напитков может привести к весьма печальным последствиям.