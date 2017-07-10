Политолог о том, какие партии войдут в следующий состав парламента

По результату опроса Центра социологических исследований CBX-AXA, если бы в следующее воскресенье состоялись парламентские выборы, то Партия социалистов заручилась бы самой высокой поддержкой избирателя, набрав более 31 % голосов. На втором месте, с отставанием вполовину расположилась бы партия Майи Санду "Действие и солидарность" с 14,2 процента голосов.

Правящая Демпартия, согласно данным социологов, получила бы немногим менее 4,5 процентов голосов. Вне парламентских стен рискуют остаться ПКРМ, которая заручится поддержкой немногим более двух процентов избирателей, и партия Михая Гимпу, которой симпатизируют чуть более половины процента опрошенных.

Мы решили выяснить, какую роль сыграло разочарование евроинтеграцией среди избирателей Молдовы?

Почему, несмотря на усилия властей, правящие партии по рейтингам находятся в свободном падении?

Какие политформирования пройдут в следующий состав парламента Молдовы, а какие останутся за бортом активной политической жизни?

Ответы на эти вопросы в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог, доктор философии Борис Шаповалов.