В Молдове снимают фильм по книгам Толкиена

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Вышел трейлер некоммерческого короткометражного фильма по мотивам повести знаменитого Джона Рональда Руэла Толкиена "Хоббит или Туда и обратно".

В качестве режиссеров кинокартины "Предвестники бури" указаны Максим Баралюк и Сергей Будич, актеров — Андрей Онищенко и Михаил Сусоров, а стран производства — Молдова и Россия.

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По словам Максима Баралюка, опубликовавшего видеообращение в интернете, этот проект — своеобразный приквел к основному повествованию "Хоббита". По сценарию, двое героев, человек и эльф, должны доставить срочно послание в город Эребор, но по дороге сталкиваются с орками.

Фильм выдержан в стилистике кино-трилогий "Хоббит" и "Властелин колец".

"Мы не хотели выходить к нашему зрителю с пустыми руками. Поэтому подготовили трейлер, чтобы продемонстрировать уровень проекта. Съемки завершены, но постпродакшн идет полным ходом, и, чтобы проект был завершен, требуется огромное количество 3D-графики", — отметил Баралюк.

С этой целью создатели фильма начали сбор средств на плаформе boomstarter.ru.