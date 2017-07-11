Топ-5 автомобильных хамов Кишинева на начало июля

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik. Внося свою лепту в укрепление гражданского самосознания жителей Кишиневе, Sputnik публикует подборку из пяти самых наглых автолюбителей столицы, наблюдаемых в начале июля.
1. Таксист пересекает двойную сплошную на улице Каля Ешилор у магазина "Зориле".
2. Автомобиль едет "шиворот-навыворот" по улице Еминеску.
3. Мужчина припарковал авто на тротуаре по улице Киевской да еще и хамит.
4. Проспект Григоре Виеру и любитель неоновых вывесок.
5. Проспект Дачия и главный враг мам с колясками.