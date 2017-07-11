Самый точный прогноз погоды в Молдове - жара неумолима

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik. Сегодня, во вторник, 11 июля, в Молдове синоптики обещают переменную облачность, местами кратковременные дожди. Воздух в центральных районах страны, в том числе и в Кишиневе, прогреется днем до +32..+34 градусов по Цельсию.

Давление — 759 мм рт.ст. Завтра и послезавтра — 755 и 751 мм рт.ст. Метеозависимым людям врачи рекомендуют обратить внимание на состояние здоровья. Относительная влажность в столице Молдовы утром во вторник составит 78%, днем — около 37%, а вечером — 46%.

На юге страны температура воздуха составит +32..+34 днем и +17..+20 ночью. На севере Молдовы, по прогнозам метеорологов, будет +30..+33 днем и +15 +18 ночью.

Примерное такая же ситуация сохранится и в среду, 12 июля. В столице дневной максимум достигнет +30..+32. В северной части страны столбики термометров покажут +30..+33, а на юге — от +32 до +35. В северных районах и центральных вероятны кратковременные дожди с грозами. На 2-3 градуса столбик термометра опустится в четверг, а вероятность грозовых дождей ожидается на всей территории страны.

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