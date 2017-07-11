Домашняя лаборатория по изготовлению марихуаны в Молдове - не миф

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik. В Кишиневе, на Рышкановке, задержали мужчин 28 и 39 лет, сбывавших по всей стране большие партии наркотиков, сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции.

Житель Кишинева и Крикова продавали марихуану. Ее было найдено у задержанных около 10 килограммов, также у них был обнаружен и гашиш.

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Дома у одного из наркодиллеров полиция нашла целую лабораторию по выращиванию конопли — с приспособлениями для орошения и нагнетания ветра.

Задержанные сообщили, что сбывали товар по 200 леев за грамм. Их поместили под арест на 30 дней. Если вину мужчин признает суд, их посадят в тюрьму на срок до 15 лет.

С начала года "улов" полиции по стране составил 16 килограммов марихуаны.