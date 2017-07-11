Гибель своего главаря аль-Багдади признали боевики ИГ

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik. В террористической группировке "Исламское государство" подтвердили гибель главаря Абу Бакра аль-Багдади.

Представитель террористической организации, которая запрещена в России и ряде других государств, в коротком сообщении подтвердил смерть аль-Багдади, не приводя обстоятельств и подробностей произошедшего. В ближайшее время будет объявлено имя преемника, говорится в заявлении.

В российском министерстве обороны ранее сообщили, что аль-Багдади мог быть уничтожен в результате удара ВКС РФ 28 мая в южном предместье города Ракки. Военное ведомство РФ в конце мая получило информацию о планах террористов устроить в этой местности совещание лидеров ИГ. Эти сведения были проверены и дополнены – на встрече террористы намеревались спланировать выход своих отрядов из Ракки.

В то же время, международная коалиция по борьбе с террористической группировкой ИГ не может подтвердить или опровергнуть гибель главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади, заявил командующие операцией американский генерал Стивен Таунсенд.

"Я не могу подтвердить или опровергнуть информацию по поводу того, жив аль-Багдади или нет", — сказал Таунсенд журналистам.