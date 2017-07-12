Авто-хамы в Молдове не перевелись: новый антирейтинг

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Чтобы, как говорится, память не оскудела и совесть куда-нибудь не завалялась, Sputnik снова публикует рейтинг самых злостных дорожных нарушителей, которых запечатлели на фото, выложенные позже в соцсети.

Под этой фотографией значится подпись следующего содержания: "День крутых парковщиц. Женщина припарковалась по-чемпионски. Патрульные проезжали мимо и тоже обалдели с такой наглости. Вышли снимать номера. Она выбежала и с ходу: "А в чем проблема?!"".

А этого "умельца" "обессмертили" на пересечении улиц Бэнулеску-Бодони и митрополита Дософтея.

Третьей фото — локальный коллапс на до сих пор не отремонтированном тротуаре по проспекту Штефан чел Маре между улицами Измаильской и Тигина.